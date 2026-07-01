В центре Рязани снова пропал свет
1 июля без электричества остались следующие улицы: Подгорная; Грибоедова; Свободы; Либкнехта; Щедрина; Садовая; Вознесенская; Ленина; Урицкого; Есенина; Горького; Радищева; Фирсова; Бульварный переулок; Введенская; Право-Лыбедская. Бригады РГРЭС осуществляют ремонтно-восстановительные работы. Время восстановления не называется.
На 16 улицах Рязани пропал свет из-за аварии. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.
1 июля без электричества остались следующие улицы:
- Подгорная;
- Грибоедова;
- Свободы;
- Либкнехта;
- Щедрина;
- Садовая;
- Вознесенская;
- Ленина;
- Урицкого;
- Есенина;
- Горького;
- Радищева;
- Фирсова;
- Бульварный переулок;
- Введенская;
- Право-Лыбедская.
Бригады РГРЭС осуществляют ремонтно-восстановительные работы. Время восстановления не называется.
Ранее рязанцы рассказали в соцсетях о неработающих светофорах в центре города.