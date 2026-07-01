Украина за полгода потеряла более 223 тысяч военнослужащих

По данным агентства, большая часть потерь пришлась на июнь — 41 397 солдат. В марте погибли 39 060 украинских военных, в январе — 38 737, в мае — 34 962, в апреле — 34 579, в феврале — 34 555. Помимо этого, как подсчитало РИА Новости, за первое полугодие средства ПВО РФ уничтожили над Россией не менее 63 993 украинских БПЛА самолетного типа. Также в указанный период в зоне СВО освобождено 128 населенных пунктов, больше всего — в ДНР. Кроме того, ВС РФ за полгода нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ.

Украина с 1 января по 30 июня потеряла в зоне СВО 223 290 военнослужащих. Об этом сообщило РИА Новости 1 июля со ссылкой на Минобороны.

По данным агентства, большая часть потерь пришлась на июнь — 41 397 солдат. В марте погибли 39 060 украинских военных, в январе — 38 737, в мае — 34 962, в апреле — 34 579, в феврале — 34 555.

Помимо этого, как подсчитало РИА Новости, за первое полугодие средства ПВО РФ уничтожили над Россией не менее 63 993 украинских БПЛА самолетного типа.

Также в указанный период в зоне СВО освобождено 128 населенных пунктов, больше всего — в ДНР.

Кроме того, ВС РФ за полгода нанесли не менее 157 массированных и групповых ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ.