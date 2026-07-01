Уголовное дело о взрыве гранаты в центре Рязани поступило в Советский суд

Предварительное слушание назначено на 6 июля. Подсудимый — Апанди Рохоев. Напомним, летом 2025 года возле торгового центра «Малина» в Рязани произошел взрыв гранаты. Позже выяснилось, что ЧП случилось в расположенном неподалеку кафе. Жертвами инцидента стали пять человек: один из них скончался, еще четверо были госпитализированы. По версии следствия, взрывное устройство в заведение общественного питания принес Апанди Рохоев. В ходе обыска на его съемной квартире правоохранители обнаружили светошумовой патрон, пять пустых магазинов от автомата Калашникова, а также предмет, внешне похожий на пистолет неизвестной марки. Молодому человеку было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности и незаконном приобретении взрывчатых веществ, после чего его заключили под стражу. Ранее сообщалось, что суд вынес приговор одному из других фигурантов этого дела. Подробнее о произошедшем можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.

Уголовное дело о взрыве гранаты в центре Рязани возле ТЦ «Малина» поступило в Советский районный суд. В этом убедилась корреспондент РЗН. Инфо.

Предварительное слушание назначено на 6 июля. Подсудимый — Апанди Рохоев.

Напомним, летом 2025 года возле торгового центра «Малина» в Рязани произошел взрыв гранаты. Позже выяснилось, что ЧП случилось в расположенном неподалеку кафе. Жертвами инцидента стали пять человек: один из них скончался, еще четверо были госпитализированы.

По версии следствия, взрывное устройство в заведение общественного питания принес Апанди Рохоев. В ходе обыска на его съемной квартире правоохранители обнаружили светошумовой патрон, пять пустых магазинов от автомата Калашникова, а также предмет, внешне похожий на пистолет неизвестной марки.

Молодому человеку было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности и незаконном приобретении взрывчатых веществ, после чего его заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор одному из других фигурантов этого дела.

Подробнее о произошедшем можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.