Стали известны подробности атаки БПЛА в Подмосковье

Об этом пишут в соцсетях. Напомним, в Егорьевске беспилотник упал на жилой дом. В результате инцидента пострадала 29-летняя женщина и ее шестимесячный сын. Малыш, получивший обширные ожоги, скончался по дороге в больницу. Его мать, находящаяся в тяжелом состоянии, была вынуждена перенести ампутацию обеих ног. Отец семьи также пострадал: он потерял ступню. Старший сын, шестилетний мальчик, физически почти не пострадал, но пережил сильнейший стресс от произошедшего.

Стали известны подробности атаки БПЛА в Подмосковье. Об этом пишут в соцсетях.

Напомним, в Егорьевске беспилотник упал на жилой дом. В результате инцидента пострадала 29-летняя женщина и ее шестимесячный сын. Малыш, получивший обширные ожоги, скончался по дороге в больницу. Его мать, находящаяся в тяжелом состоянии, была вынуждена перенести ампутацию обеих ног.

Отец семьи также пострадал: он потерял ступню. Старший сын, шестилетний мальчик, физически почти не пострадал, но пережил сильнейший стресс от произошедшего.