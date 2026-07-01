Sony прекратит выпускать игры для PlayStation на дисках с 2028 года

Японская корпорация Sony Group с января 2028 года прекратит производство физических дисков со всеми новыми играми, выходящими на консолях PlayStation. Компания полностью перейдет на цифровой формат. Об этом 1 июля сообщило ТАСС. Решение обусловлено тем, что потребители отдают предпочтение цифровому формату. Все новые игры на консолях PlayStation будут доступны в PlayStation Store и у розничных продавцов. «Переход не затронет игры, которые уже были выпущены или будут выпущены до января 2028 года в формате дисков», — сказано в публикации.

Японская корпорация Sony Group с января 2028 года прекратит выпускать физические диски со всеми новыми играми, выходящими на консолях PlayStation. Компания полностью перейдет на цифровой формат. Об этом 1 июля сообщило ТАСС.

Решение обусловлено тем, что потребители отдают предпочтение цифровому формату. Все новые игры на консолях PlayStation будут доступны в PlayStation Store и у розничных продавцов.

«Переход не затронет игры, которые уже были выпущены или будут выпущены до января 2028 года в формате дисков», — сказано в публикации.