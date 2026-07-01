Сенатор Мурог предложил ввести реестры репетиторов для защиты прав потребителей

По его словам, рост этого сегмента, который к 2025-2026 годам может достичь сотен миллиардов рублей, указывает на высокую востребованность, но также и на системные проблемы в образовании. Регулирование рынка позволит обеспечить прозрачность ценообразования и подтвердить квалификацию специалистов, что, по мнению Мурога, повысит доверие к услугам репетиторов и снизит риски для семей. Сенатор отметил, что 70% родителей учеников 9-11 классов рассматривают занятия с репетиторами как необходимый этап подготовки к экзаменам. Он также подчеркнул необходимость улучшения образовательной политики и методической работы в школах для более эффективной поддержки учеников.

Сенатор от Рязанской области, член комитета по науке, образованию и культуре СФ РФ Игорь Мурог предложил ввести добровольную сертификацию и реестры репетиторов для защиты прав потребителей на рынке репетиторских услуг. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, рост этого сегмента, который к 2025-2026 годам может достичь сотен миллиардов рублей, указывает на высокую востребованность, но также и на системные проблемы в образовании. Регулирование рынка позволит обеспечить прозрачность ценообразования и подтвердить квалификацию специалистов, что, по мнению Мурога, повысит доверие к услугам репетиторов и снизит риски для семей.

Сенатор отметил, что 70% родителей учеников 9-11 классов рассматривают занятия с репетиторами как необходимый этап подготовки к экзаменам. Он также подчеркнул необходимость улучшения образовательной политики и методической работы в школах для более эффективной поддержки учеников.