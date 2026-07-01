Рязанские врачи начали применять новый метод лечения пациентов после инсульта

В Рязанской городской клинической больнице № 11 начали применять новый метод лечения пациентов после инсульта. Об этом 1 июля сообщили в соцсетях медучреждения. В неврологическом отделении для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения начали применять ботулинотерапию — современный метод лечения постинсультной спастичности. Врачи прошли двухуровневое обучение — мастер‑классы и стажировку в московских клиниках.

В Рязанской городской клинической больнице № 11 начали применять новый метод лечения пациентов после инсульта. Об этом 1 июля сообщили в соцсетях медучреждения.

В неврологическом отделении для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения начали применять ботулинотерапию — современный метод лечения постинсультной спастичности.

Врачи прошли двухуровневое обучение — мастер‑классы и стажировку в московских клиниках.

«Ботулинотерапия — это не просто инъекция, а высокоточная медицинская манипуляция, требующая глубокого понимания паттернов спастичности…

Уже сегодня мы видим результаты: у пациентов снижается мышечный тонус, а вместе с ним уходит болезненность и повышается качество жизни», — отметила заведующая неврологическим отделением для больных с ОНМК ГКБ № 11 Татьяна Луковникова.

На первоначальном этапе ботулинотерапию постинсультной спастичности прошли 10 пациентов. У людей, получивших терапию в раннем восстановительном периоде, зафиксировано значительное снижение патологического мышечного тонуса и увеличение объема движений в пораженных конечностях.

Отмечается, что это позволило раньше подключать интенсивную лечебную физкультуру и повысить общую эффективность реабилитации.