Рязанская прокуратура добилась установки пандуса для инвалида-колясочника

Установлено, что в многоквартирном доме, где проживает инвалид, входная группа и лестница не оборудованы пандусом. Из-за этого, по данным прокуратуры, заявителю было трудно передвигаться между квартирой и объектами социальной инфраструктуры. Прокуратура обратилась в суд с иском к администрации Рыбновского округа и потребовала устранить нарушения закона. В итоге подъезд дома оборудовали пандусом.

Прокуратура добилась установки пандуса в Рыбновском округе для инвалида-колясочника. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в многоквартирном доме, где проживает инвалид, входная группа и лестница не оборудованы пандусом. Из-за этого, по данным прокуратуры, заявителю было трудно передвигаться между квартирой и объектами социальной инфраструктуры.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к администрации Рыбновского округа и потребовало устранить нарушения закона.

В итоге подъезд дома оборудовали пандусом.