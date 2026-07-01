Рязанку осудили на 4 года за мошенничество с детским пособием

Михайловский районный суд Рязанской области вынес приговор 25-летней жительнице за мошенничество при получении социальных выплат. В 2021 году женщина приобрела в интернете поддельное свидетельство о рождении третьего ребенка и оформила пособия по уходу за детьми. В результате ей было незаконно выплачено более 3,4 млн рублей. Подсудимая полностью признала свою вину. Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, но постановил отсрочить исполнение наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Гражданский иск прокурора о взыскании причиненного ущерба удовлетворен полностью.

Рязанку осудили на 4 года за мошенничество с детским пособием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Михайловский районный суд Рязанской области вынес приговор 25-летней жительнице за мошенничество при получении социальных выплат. В 2021 году женщина приобрела в интернете поддельное свидетельство о рождении третьего ребенка и оформила пособия по уходу за детьми.

В результате ей было незаконно выплачено более 3,4 млн рублей. Подсудимая полностью признала свою вину.

Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, но постановил отсрочить исполнение наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Гражданский иск прокурора о взыскании причиненного ущерба удовлетворен полностью.