Рязанка продавала наркотики в интернете, суд назначил ей 8 лет колонии

Октябрьский райсуд Рязани вынес приговор 34-летней местной жительнице, признанной виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Женщина осуждена по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Суд установил, что подсудимая действовала в составе группы лиц по предварительному сговору и использовала Интернет для сбыта наркотиков на территории Рязани в период с марта по май 2025 года. Ее противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции. Они изъяли более 61 грамма запрещенных веществ. Суд назначил осужденной наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Октябрьский райсуд Рязани вынес приговор 34-летней местной жительнице, признанной виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Женщина осуждена по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Суд установил, что подсудимая действовала в составе группы лиц по предварительному сговору и использовала Интернет для сбыта наркотиков на территории Рязани в период с марта по май 2025 года.

Ее противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции. Они изъяли более 61 грамма запрещенных веществ. Суд назначил осужденной наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.