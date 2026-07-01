Рязанец пожаловался на грязь в фонтане, мэрия объяснила ее каменными отложениями

Рязанец пожаловался на грязь в фонтанах на площади Ленина, в мэрии объяснили ее «каменными отложениями». Комментарии с жалобой и ответом властей опубликованы в соцсетях. «Посмотрите, как у вас работает мэр города: центр Рязани, площадь Ленина — самое грязное место в городе», — написал пользователь. В горадминистрации ответили на жалобу, объяснив грязь образованием каменных отложений на плитке фонтана. «Обычные средства для чистки бассейнов не справляются. Мы заказали более эффективное средство и в течение месяца проведем обработку», — отметили в мэрии.

Рязанец пожаловался на грязь в фонтанах на площади Ленина, в мэрии объяснили ее «каменными отложениями». Комментарии с жалобой и ответом властей опубликованы в соцсетях.

«Посмотрите, как у вас работает мэр города: центр Рязани, площадь Ленина — самое грязное место в городе», — написал пользователь.

В горадминистрации ответили на жалобу, объяснив грязь образованием каменных отложений на плитке фонтана.

«Обычные средства для чистки бассейнов не справляются. Мы заказали более эффективное средство и в течение месяца проведем обработку», — отметили в мэрии.