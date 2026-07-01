Россияне начали больше интересоваться электромобилями из-за топливного кризиса

Запросы на покупку таких машин увеличились вдвое, с начала 2026 года продано 44 тысячи автомобилей на гибридной и электротяге — почти в два раза больше, чем в прошлом году. Субсидии на кредит и лизинг делают электромобили более доступными, снижая цены на треть. Большинство выбирает недорогие модели, такие как Changan Qiyuan Q05 и GAC AION Y, стоимостью около 2 миллионов рублей. По данным «Автостат», эффект от кризиса может проявиться через два-три месяца, если дефицит топлива продолжится. Несмотря на растущий интерес, электромобили остаются нишевым сегментом из-за нехватки зарядных станций. Некоторые водители предпочитают газобаллонное оборудование как более привычную альтернативу, спрос на которое также возрос.

Россияне начали больше интересоваться электромобилями из-за топливного кризиса. Об этом пишет « Ъ ».

Автодилеры сообщили, что в этом месяце запросы на покупку таких машин увеличились как минимум вдвое. С начала 2026 года в России продали 44 тысячи автомобилей на гибридной и электротяге, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Особенно активно покупают электромобили в регионах, где были проблемы с поставками топлива, например, в Крыму.

Субсидии на кредит или лизинг, действующие до конца 2026 года, делают электромобили более доступными — цена некоторых моделей снижается на треть. Большинство покупателей выбирают недорогие машины, такие как Changan Qiyuan Q05 и GAC AION Y, стоимость которых около 2 миллионов рублей.

По данным агентства «Автостат», эффект от топливного кризиса на рынок электромобилей может проявиться только через два-три месяца, если дефицит топлива продолжится. В то же время, несмотря на растущий интерес, электромобили остаются нишевым сегментом из-за недостаточного количества зарядных станций.

Некоторые водители выбирают газобаллонное оборудование как более привычную альтернативу, что позволяет значительно сократить затраты на топливо. Установка такого оборудования стоит минимум 50 тысяч рублей, и спрос на эту услугу значительно возрос.