Россиянам рассказали, вырастут ли цены на такси из-за ситуации с топливом

Представили «Яндекс такси» отметили, что цены на поездки не выросли из-за ситуации с топливом. Сообщается, что компания сейчас ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. Кроме этого, для водителей в сервисе скоро появится актуальная информация о наличии топлива на конкретных заправках.

Россиянам рассказали, вырастут ли цены на такси из-за ситуации с топливом. Об этом сообщает Baza.

Представили «Яндекс такси» отметили, что цены на поездки не выросли из-за ситуации с топливом. Сообщается, что компания сейчас ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси.

Кроме этого, для водителей в сервисе скоро появится актуальная информация о наличии топлива на конкретных заправках.