Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
27°
Чтв, 02
28°
Птн, 03
27°
ЦБ USD 78.27 0 02/07
ЦБ EUR 89.18 -0.09 02/07
Нал. USD 80.51 / 81.00 01/07 18:15
Нал. EUR 93.11 / 93.70 01/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
4 часа назад
197
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
Вчера 15:05
1 446
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
1 149
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
1 273
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиянам объяснили, почему растут цены на обучение в вузах
Об этом пишет НСН со ссылкой на проректора по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлану Брюховецкую. По данным Минобрнауки, средний рост цен на обучение в 2026 году составил около 10,7% по сравнению с предыдущим годом, в некоторых регионах и вузах увеличение достигло 18%. Брюховецкая пояснила, что основная часть расходов университетов связана с зарплатами преподавателей, которые должны соответствовать 200% от региональной оплаты труда. Отмечается, что это вынуждает вузы повышать цены на обучение, чтобы покрыть расходы и поддерживать качественный уровень образовательных программ. Некоторые направления подготовки подорожали на 15-17%, а в отдельных случаях увеличение составило до 25%.

Вузы России обязаны ежегодно повышать зарплаты научным сотрудникам, что приводит к росту стоимости обучения. Об этом пишет НСН со ссылкой на проректора по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлану Брюховецкую.

По данным Минобрнауки, средний рост цен на обучение в 2026 году составил около 10,7% по сравнению с предыдущим годом, в некоторых регионах и вузах увеличение достигло 18%.

Брюховецкая пояснила, что основная часть расходов университетов связана с зарплатами преподавателей, которые должны соответствовать 200% от региональной оплаты труда. Отмечается, что это вынуждает вузы повышать цены на обучение, чтобы покрыть расходы и поддерживать качественный уровень образовательных программ. Некоторые направления подготовки подорожали на 15-17%, а в отдельных случаях увеличение составило до 25%.

Проректор МИРЭА — Российского технологического университета Игорь Рогов также отметил, что несмотря на рост государственного финансирования, вузы продолжают повышать цены на платные программы, стремясь обеспечить высокий уровень обучения.