Россиянам объяснили, почему растут цены на обучение в вузах

Об этом пишет НСН со ссылкой на проректора по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлану Брюховецкую. По данным Минобрнауки, средний рост цен на обучение в 2026 году составил около 10,7% по сравнению с предыдущим годом, в некоторых регионах и вузах увеличение достигло 18%. Брюховецкая пояснила, что основная часть расходов университетов связана с зарплатами преподавателей, которые должны соответствовать 200% от региональной оплаты труда. Отмечается, что это вынуждает вузы повышать цены на обучение, чтобы покрыть расходы и поддерживать качественный уровень образовательных программ. Некоторые направления подготовки подорожали на 15-17%, а в отдельных случаях увеличение составило до 25%.

Вузы России обязаны ежегодно повышать зарплаты научным сотрудникам, что приводит к росту стоимости обучения. Об этом пишет НСН со ссылкой на проректора по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлану Брюховецкую.

По данным Минобрнауки, средний рост цен на обучение в 2026 году составил около 10,7% по сравнению с предыдущим годом, в некоторых регионах и вузах увеличение достигло 18%.

Брюховецкая пояснила, что основная часть расходов университетов связана с зарплатами преподавателей, которые должны соответствовать 200% от региональной оплаты труда. Отмечается, что это вынуждает вузы повышать цены на обучение, чтобы покрыть расходы и поддерживать качественный уровень образовательных программ. Некоторые направления подготовки подорожали на 15-17%, а в отдельных случаях увеличение составило до 25%.

Проректор МИРЭА — Российского технологического университета Игорь Рогов также отметил, что несмотря на рост государственного финансирования, вузы продолжают повышать цены на платные программы, стремясь обеспечить высокий уровень обучения.