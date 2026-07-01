Российских подростков предупредили об опасных «летних подработках»

Мошенники начали активно использовать схемы с подработкой для подростков, предлагая им высокие зарплаты, но в итоге вовлекая в долговые обязательства. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Он отметил, что в последнее время аферисты нацелились на молодежь, которая ищет временную работу летом. Соискателям обещают привлекательные условия, однако после собеседования сообщают о необходимости пройти платное обучение, которое нужно оплачивать самостоятельно. Если у подростков нет средств, мошенники предлагают оформить кредит, что приводит к серьезным финансовым проблемам.

Мошенники начали активно использовать схемы с подработкой для подростков, предлагая им высокие зарплаты, но в итоге вовлекая в долговые обязательства. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, передает РИА Новости.

Он отметил, что в последнее время аферисты нацелились на молодежь, которая ищет временную работу летом.

Соискателям обещают привлекательные условия, однако после собеседования сообщают о необходимости пройти платное обучение, которое нужно оплачивать самостоятельно. Если у подростков нет средств, мошенники предлагают оформить кредит, что приводит к серьезным финансовым проблемам.