В Рязани несколько улиц останутся без холодной воды 1 июля

Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Ресурса не будет с 09:30 до 17:00 по адресам: Военных автомобилистов 4,8,12; Михайловское шоссе 234 корп.1, 236 а, 236 б, 240 корп.1, 250 корп.1, 250 корп.2; Михайловское шоссе частный сектор с 232 по 266 (четная сторона); Военных автомобилистов 3 — АО «Рязань хлеб» (хлебозавод № 5); Военных автомобилистов строение 11 (автомойка).

В Рязани несколько улиц останутся без холодной воды 1 июля. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Ресурса не будет с 09:30 до 17:00 по адресам: