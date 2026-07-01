Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
27°
Чтв, 02
28°
Птн, 03
27°
ЦБ USD 78.27 0 02/07
ЦБ EUR 89.18 -0.09 02/07
Нал. USD 80.51 / 81.00 01/07 18:15
Нал. EUR 93.11 / 93.70 01/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
4 часа назад
197
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
Вчера 15:05
1 446
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
1 149
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
1 273
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Приговор подрывнику железной дороги под Рязанью Сидики* признали законным
Апелляционный военный суд признал законным приговор Руслану Сидики*, гражданину России и Италии, осужденному за подрыв железнодорожных путей под Рязанью и атаку на военный аэродром Дягилево. Суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции, который ранее назначил Сидики* 29 лет лишения свободы. Как сообщается, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м км пути между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км» сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. В отношении Сидики* было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете. *внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов

Апелляционный военный суд признал законным приговор Руслану Сидики*, гражданину России и Италии, осужденному за подрыв железнодорожных путей под Рязанью и атаку на военный аэродром Дягилево. Об этом пишет ТАСС.

Суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции, который ранее назначил Сидики* 29 лет лишения свободы.

Как сообщается, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м км пути между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км» сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. В отношении Сидики* было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

В ходе допроса он признался, что был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и прошел диверсионную подготовку в Латвии. У него были изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи и электронные носители с материалами о совершенных преступлениях. За подрыв железной дороги украинские спецслужбы обещали выплатить ему $15 тыс., однако деньги он не успел получить.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.