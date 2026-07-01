Приговор подрывнику железной дороги под Рязанью Сидики* признали законным

Апелляционный военный суд признал законным приговор Руслану Сидики*, гражданину России и Италии, осужденному за подрыв железнодорожных путей под Рязанью и атаку на военный аэродром Дягилево. Суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции, который ранее назначил Сидики* 29 лет лишения свободы. Как сообщается, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м км пути между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км» сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. В отношении Сидики* было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете. *внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов

Апелляционный военный суд признал законным приговор Руслану Сидики*, гражданину России и Италии, осужденному за подрыв железнодорожных путей под Рязанью и атаку на военный аэродром Дягилево. Об этом пишет ТАСС.

Суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции, который ранее назначил Сидики* 29 лет лишения свободы.

Как сообщается, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м км пути между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км» сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. В отношении Сидики* было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

В ходе допроса он признался, что был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и прошел диверсионную подготовку в Латвии. У него были изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи и электронные носители с материалами о совершенных преступлениях. За подрыв железной дороги украинские спецслужбы обещали выплатить ему $15 тыс., однако деньги он не успел получить.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.