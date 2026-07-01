Павел Малков: в муниципалитетах региона благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» появляются современные общественные пространства

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о работах по благоустройству муниципальных образований, которые проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства. Губернатор отметил, что сейчас, в частности, завершается благоустройство въезда в Спас-Клепики.

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о работах по благоустройству муниципальных образований, которые проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Губернатор отметил, что сейчас, в частности, завершается благоустройство въезда в Спас-Клепики.

«В разных муниципалитетах региона появляются современные общественные пространства. Один из примеров — улица Просвещения в Спас-Клепиках. По нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ здесь приводят в порядок один из главных въездов в город», — сообщил Павел Малков.

По его словам, на объекте уже обновлено дорожное покрытие и тротуар, обустроена экоплощадка из геоплитки, заменено ограждение, установлено освещение и посеяна газонная трава. Скоро на перекрестке появятся проекционные пешеходные переходы. Подсветка сделает «зебру» заметнее ночью.