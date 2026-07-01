Павел Малков: механизм целевого обучения в Рязанской области по нацпроекту «Кадры» активно развивается

В среду, 1 июля, губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области. На нем обсудили, как в регионе помогают работодателям с кадрами и развивают целевое обучение. Эта деятельность проводится в соответствии с задачами национального проекта «Кадры», сообщили в пресс-службе облправительства.

В среду, 1 июля, губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области. На нем обсудили, как в регионе помогают работодателям с кадрами и развивают целевое обучение. Эта деятельность проводится в соответствии с задачами национального проекта «Кадры», сообщили в пресс-службе облправительства.

Прием заявок от абитуриентов и студентов на предложения работодателей начался с 10 июня. Как организована эта работа, рассказал на заседании министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Андрей Кричинский.

Он сообщил, что мероприятия по профориентации охватывают школьников, начиная с 6 класса, учитывают запросы рынка труда и задачи по снижению оттока специалистов из региона. В каждом колледже и вузе созданы координационные центры трудоустройства. В этом году более 200 работодателей направили свыше 1500 заявок на целевое обучение. Самые востребованные сферы — здравоохранение, образование, сельское хозяйство и оборонно-промышленный комплекс.

В рамках нацпроекта «Кадры» плановый показатель по обеспечению кадрами ОПК в текущем году регион уже перевыполнил в полтора раза, федеральное финансирование превышает 13 млн рублей. Также по нацпроекту поддержку в обучении получают мамы в декрете, женщины с детьми в возрасте до 7 лет, участники СВО и члены их семьей, граждане старше 50 лет. Занятия ведутся по 150 направлениям.

Также в центре «Сосновый бор» организована точечная работа с участниками спецоперации и их близкими; реализуются различные кадровые проекты. С 2026 года для повышения эффективности работы «Сосновый бор» объединяют с учебным центром службы занятости.

«Механизм целевого обучения в регионе активно развивается. Рад, что с каждым годом у нас количество целевиков растет. Системную работу надо продолжать. Важно, чтобы каждый студент уже с 3-4 курса должен примерно понимать, где он будет работать, и проходить практику на реальных предприятиях, быть в контакте с работодателем. Это наша ключевая задача в системе профобразования», — подчеркнул Павел Малков.