Новым замминистра образования Рязанской области назначили Светлану Попову

Новым замминистра образования Рязанской области назначили Светлану Попову. Информация об этом появилась на сайте министерства образования по региону. Известно, что ранее она занимала должность директора школы № 17 в Рязани.