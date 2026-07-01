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Новым замминистра образования Рязанской области назначили Светлану Попову
Новым замминистра образования Рязанской области назначили Светлану Попову. Информация об этом появилась на сайте министерства образования по региону. Известно, что ранее она занимала должность директора школы № 17 в Рязани.

Замминистра образования Рязанской области назначена Светлана Попова. Информация об этом появилась на сайте министерства образования по региону.

Светлана Попова с 2014 по 2024 была директором школы № 46 в Приокском, с февраля 2024 до назначения на новую должность возглавляла школу № 17 в Рязани.

Фото: министерство образования Рязанской области.