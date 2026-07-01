Ночью в Рязани засняли двух пьяных вандалов

Об этом сообщили в соцсетях. По словам подписчиков, в 23:30 двое молодых и, по всей видимости, пьяных людей на улице Мервинская устроили дебош. На кадрах видно, что один из мужчин бил руками и ногами стекла рядом стоящих машин. Также оба выламывали ворота. Молодые люди ходили полуобнаженные и кричали на всю улицу.

Ночью в Рязани засняли двух пьяных вандалов. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам подписчиков, в 23:30 двое молодых и, по всей видимости, пьяных людей на улице Мервинская устроили дебош.

На кадрах видно, что один из мужчин бил руками и ногами стекла рядом стоящих машин. Также оба выламывали ворота.

Молодые люди ходили полуобнаженные и кричали на всю улицу.