Над Россией сбили 179 БПЛА в ночь на 1 июля

Об этом сообщили в Минобороны РФ. В период с 21:00 30 июня до 8:00 1 июля средствами ПВО перехвачены беспилотники над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Над Россией в ночь 179 БПЛА в ночь на 1 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 21:00 30 июня до 8:00 1 июля средствами ПВО перехвачены беспилотники над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.