На шести улицах в Рязани 2 июля отключат холодную воду

С 09:00 до 17:00 2 июля холодной воды не будет по адресам: Введенская, дома № 89, 91, 110, 120, 124; Маяковского, дома № 36, 41; Полевая, дома № 24а, 26а; Свободы, дома № 75, 77, 81, 83, 90, 92, 95; Фрунзе, дома № 29, 32; Яхонтова, дома № 17, 17 корпус 1, 18, 19, 34.