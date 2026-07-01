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На продажу здания на Почтовой объявили торги, начальная цена — 59 миллионов
Здание на улице Почтовой № 59 имеет статус памятника культурного наследия регионального значения. Стартовая цена лота составляет 58 миллионов 931 тысячу рублей. Вместе со зданием площадью 927 м² будет продан и земельный участок под ним площадью 1 тысяча 894 м². Электронный аукцион пройдет на площадке Сбербанк-АСТ. Прием заявок начнется 27 июня и завершится 24 июля 2026 года, а сами торги назначены на 29 июля. Шаг аукциона составляет 2 миллиона 946 тысяч 550 рублей, а размер задатка для участия равен 5 миллионов 893 тысячам 100 рублей. Победитель должен будет заключить договор купли-продажи в течение 20 дней после подведения итогов.

В Рязани выставили на торги двухэтажное здание на улице Почтовой № 59. Соответствующее объявление размещено на сайте ГИС Торги.

Объект имеет статус памятника культурного наследия регионального значения. Стартовая цена лота составляет 58 миллионов 931 тысячу рублей.

Вместе со зданием площадью 927 м² будет продан и земельный участок под ним площадью 1 тысяча 894 м². Электронный аукцион пройдет на площадке Сбербанк-АСТ. Прием заявок начнется 27 июня и завершится 24 июля 2026 года, а сами торги назначены на 29 июля.

Шаг аукциона составляет 2 миллиона 946 тысяч 550 рублей, а размер задатка для участия равен 5 миллионов 893 тысячам 100 рублей. Победитель должен будет заключить договор купли-продажи в течение 20 дней после подведения итогов.

Фото: ГИС Торги.