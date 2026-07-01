Минздрав может обновить стандарт лечения депрессии

В стандарт лечения депрессии планируется добавить: акупунктуру токами крайне высокой частоты; электросудорожную терапию и гипоксивоздействие; электронейростимуляцию мозга; ультрафильтрацию крови; низкоинтенсивную лазеротерапию (внутривенное облучение крови). Пациентов также будут проверять на гепатиты, ВИЧ и бледную трепонему.