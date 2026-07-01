Минсельхоз: рязанцы из-за ремонта НПЗ получат топливо из Тулы и Воронежа

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области ответили на запрос редакции РЗН. Инфо о топливных потребностях для рязанских угодий.
В документе сообщили, что общая потребность сельхозпредприятий в Рязанской области в дизельном топливе для проведения уборочных работ — 53 тысячи тонн.
«Основным поставщиком горюче-смазочных материалов аграриям области является АО «Рязаньнефтепродукт». На время ремонта РНПЗ сельхозпредприятиям рекомендовано заключить договоры с ПАО «Туланефтепродукт» и АО «Воронежнефтепродукт», — написали в министерстве.
Конечная стоимость дизельного топлива зависит от логистики и доставки с нефтебазы до сельхозпредприятия.
Запасы топлива в Рязани позволили провести аграриям весенние полевые работы в полном объеме, добавили в ведомстве.