Минсельхоз: рязанцы из-за ремонта НПЗ получат топливо из Тулы и Воронежа

В документе сообщили, что общая потребность сельхозпредприятий в Рязанской области в дизельном топливе для проведения уборочных работ — 53 тысячи тонн. «Основным поставщиком горюче-смазочных материалов аграриям области является АО «Рязаньнефтепродукт». На время ремонта РНПЗ сельхозпредприятиям рекомендовано заключить договоры с ПАО «Туланефтепродукт» и АО «Воронежнефтепродукт», — написали в министерстве. Конечная стоимость дизельного топлива зависит от логистики и доставки с нефтебазы до сельхозпредприятия. Запасы топлива в Рязани позволили провести аграриям весенние полевые работы в полном объеме, добавили в ведомстве.