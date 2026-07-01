Метеоролог заявил, что июль в Центральной России пройдет без изнуряющей жары

Синоптик рассказал, что «золотая» середина лета в Центральной России пройдёт умеренно — без изнуряющего зноя и духоты. Среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы: ночью — около +13,5 °C, днём — примерно +23,1 °C. Наиболее тёплым станет период с 17 по 25 июля. В то же время начало месяца (за исключением 1 и 2 числа) и особенно его конец прогнозируются нежаркими и относительно прохладными.

Метеоролог заявил, что июль в Центральной России пройдет без изнуряющей жары. Об этом сообщил Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что «золотая» середина лета в Центральной России пройдёт умеренно — без изнуряющего зноя и духоты. Среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы: ночью — около +13,5 °C, днём — примерно +23,1 °C.

Наиболее тёплым станет период с 17 по 25 июля. В то же время начало месяца (за исключением 1 и 2 числа) и особенно его конец прогнозируются нежаркими и относительно прохладными.