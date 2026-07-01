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Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с бензином в стране
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала сложную ситуацию с обеспечением топливом в России, отметив, что правительство принимает необходимые меры для ее исправления. Она сообщила, что президент провел совещание по обеспечению аграриев бензином, керосином и дизелем. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Александра Новака ежедневно ищет решения для улучшения ситуации. «Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются», — заявила Матвиенко. Она также отметила, что Россия сможет выйти из текущих трудностей, которые созданы искусственно, и призвала к совместному поиску решений.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала сложную ситуацию с обеспечением топливом в России, отметив, что правительство принимает необходимые меры для ее исправления. Об этом пишет ТАСС.

На пленарном заседании СФ она подчеркнула, что вопрос не следует драматизировать.

Матвиенко сообщила, что президент Владимир Путин провел совещание по обеспечению аграриев бензином, керосином и дизелем. В понедельник она встретилась с председателем правительства Михаилом Мишустиным для обсуждения данной темы. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Александра Новака ежедневно ищет решения для улучшения ситуации.

«Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются», — заявила Матвиенко. Она также отметила, что Россия сможет выйти из текущих трудностей, которые созданы искусственно, и призвала к совместному поиску решений.