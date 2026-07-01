Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской прибудет в Рязань

Ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской будет находиться с 10 по 16 июля в Христорождественском кафедральном соборе Рязани. Его доставят из Тульской епархии. «Матрона Московская — одна из наиболее почитаемых святых XX века… К ней приходят с самыми разными нуждами и молятся о здоровье, замужестве, рождении детей, сохранении семьи», — напомнили в Рязанской епархии.

Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской прибудет в Рязань. Об этом сообщили на сайте Рязанской епархии.

Ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской будет находиться с 10 по 16 июля в Христорождественском кафедральном соборе Рязани. Его доставят из Тульской епархии.

«Матрона Московская — одна из наиболее почитаемых святых XX века. Сама старица была слепа от рождения, но обладала духовным зрением — видела сердце каждого человека, его боль и тайные мысли. Простота, прозорливость, любовь и готовность помочь сделали её близкой миллионам верующих.

В народе ее ласково называют Матронушка. К ней приходят с самыми разными нуждами и молятся о здоровье, замужестве, рождении детей, сохранении семьи», — напомнили в Рязанской епархии.