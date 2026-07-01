Госдума предупредила о подготовке мобилизационного резерва Запада против России

Западные страны активно готовятся к возможному военному столкновению с Россией, заявил депутат Госдумы и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. Он отметил, что Запад запускает производства современных вооружений, включая беспилотники, разрабатывает новые средства ведения войны и вводит всеобщую воинскую повинность. По словам Гурулева, это свидетельствует не только о подготовке бойцов, но и о формировании полноценного мобилизационного резерва. Депутат подчеркнул, что европейские политики не скрывают своих намерений начать полномасштабную войну с Россией в 2029—2030 годах. В связи с этим он призвал Россию мобилизовать собственные ресурсы и подготовиться к подобному развитию событий.

Западные страны активно готовятся к возможному военному столкновению с Россией, заявил депутат Госдумы и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, передает «Царьград».

Он отметил, что Запад запускает производства современных вооружений, включая беспилотники, разрабатывает новые средства ведения войны и вводит всеобщую воинскую повинность. По словам Гурулева, это свидетельствует не только о подготовке бойцов, но и о формировании полноценного мобилизационного резерва.

Депутат подчеркнул, что европейские политики не скрывают своих намерений начать полномасштабную войну с Россией в 2029—2030 годах. В связи с этим он призвал Россию мобилизовать собственные ресурсы и подготовиться к подобному развитию событий.

Гурулев уверен, что лучший способ предотвратить конфликт с Европой — продемонстрировать превосходство Вооруженных сил России.