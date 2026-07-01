Госдума объяснила закрытие железнодорожных пунктов пропуска на границе с Европой

Правительство России решило временно приостановить движение на железнодорожных пунктах пропуска на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией с 1 июля. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что это связано с ростом террористических угроз со стороны Киева и агрессивной риторикой европейских стран. Колесник подчеркнул, что такие меры необходимы для обеспечения нацбезопасности и снижения риска проникновения нежелательных элементов в Россию. Закрытие переходов негативно скажется на экономике европейских стран, зависящих от российского туризма и бизнеса. По его словам, отсутствие российских туристов уже привело к убыткам приграничных отелей и аэропортов в Финляндии и Эстонии, а также к серьезным потерям торговых сетей в Польше.

Правительство России приняло решение временно приостановить движение на железнодорожных пунктах пропуска на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией с 1 июля 2026 года. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что это связано с ростом террористических угроз со стороны Киева и воинственной риторикой европейских стран, передает «Абзац».

По словам Колесника, такие меры являются необходимым защитным фильтром для обеспечения национальной безопасности. Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается агрессивная риторика со стороны Эстонии и других стран, что создает риск проникновения нежелательных элементов на территорию России.

Депутат уточнил, что закрытие переходов негативно скажется на экономике европейских государств, которые традиционно зарабатывали на российском туризме и бизнесе.

Колесник также добавил, что если агрессия со стороны западных стран продолжится, то для них закроются последние возможности для ведения бизнеса с Россией. По его словам, отсутствие российских туристов уже привело к разорению приграничных отелей и аэропортов в Финляндии и Эстонии, а также к серьезным убыткам торговых сетей в Польше.