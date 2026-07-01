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Главком ВСУ заявил, что Россия планирует начать наступление на Киев
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия якобы готовит наступление в Черниговской области, чтобы отвлечь украинские войска с основных важных направлений. По его словам, российские военные могут начать наступление с территории Брянской области. Сырский утверждает, что российский Генштаб получил задачу проработать различные варианты наступления на Киев. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал заявления Сырского провокацией. По мнению депутата, таким образом главком ВСУ пытается воздействовать на западных партнёров. Колесник подчеркнул, что российские военнослужащие выполняют свои задачи только в том направлении, в котором будет военная целесообразность. Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Киев ожидает наступления России в июле.

Главком ВСУ заявил, что Россия планирует начать наступление на Киев. Об этом сообщает «Лента. ру».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия якобы готовит наступление в Черниговской области, чтобы отвлечь украинские войска с основных важных направлений. По его словам, российские военные могут начать наступление с территории Брянской области. Сырский утверждает, что российский Генштаб получил задачу проработать различные варианты наступления на Киев.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал заявления Сырского провокацией. По мнению депутата, таким образом главком ВСУ пытается воздействовать на западных партнёров. Колесник подчеркнул, что российские военнослужащие выполняют свои задачи только в том направлении, в котором будет военная целесообразность.

Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что Киев ожидает наступления России в июле.