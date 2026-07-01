FT: Рютте назвал задачу НАТО перед возможными переговорами России с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте обозначил ключевую задачу для альянса, которую необходимо выполнить до начала переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает Financial Times. Рютте отметил, что Украина демонстрирует определенные успехи в конфликте, что также было признано американским лидером Дональдом Трампом на недавней встрече в Белом доме. Однако генсекретарь подчеркнул, что это не гарантирует готовности Москвы к уступкам в мирном процессе. Он добавил, что основная задача НАТО заключается в поддержке Украины, чтобы она оставалась как можно сильнее, и подчеркнул, что решение о переговорах остается за президентом России Владимиром Путиным.

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте обозначил ключевую задачу для альянса, которую необходимо выполнить до начала переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает Financial Times.

Рютте отметил, что Украина демонстрирует определенные успехи в конфликте, что также было признано американским лидером Дональдом Трампом на недавней встрече в Белом доме. Однако генсекретарь подчеркнул, что это не гарантирует готовности Москвы к уступкам в мирном процессе.

Он добавил, что основная задача НАТО заключается в поддержке Украины, чтобы она оставалась как можно сильнее, и подчеркнул, что решение о переговорах остается за президентом России Владимиром Путиным.