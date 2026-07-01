Цены на сливочное масло и молоко в России снизились

В России продолжается снижение цен на молочные продукты, сообщает РИА Новости. По словам председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, сливочное масло подешевело на 24,5% за год, достигнув цены 667 рублей за килограмм, а молоко снизилось в цене на 5%, составив 65 рублей за литр. Богданов отметил, что такие изменения обусловлены увеличением производства товарного молока в стране, которое выросло более чем на 2% в 2025 году. Отмечается, что это увеличение предложения способствует поддержанию доступных цен в торговых сетях. Он также подчеркнул, что молоко и сливочное масло являются социально значимыми продуктами, поэтому торговые сети применяют минимальные наценки и инвестируют в поддержание этих категорий.

В России продолжается снижение цен на молочные продукты, сообщает РИА Новости.

По словам председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, сливочное масло подешевело на 24,5% за год, достигнув цены 667 рублей за килограмм, а молоко снизилось в цене на 5%, составив 65 рублей за литр.

Богданов отметил, что такие изменения обусловлены увеличением производства товарного молока в стране, которое выросло более чем на 2% в 2025 году. Отмечается, что это увеличение предложения способствует поддержанию доступных цен в торговых сетях.

Он также подчеркнул, что молоко и сливочное масло являются социально значимыми продуктами, поэтому торговые сети применяют минимальные наценки и инвестируют в поддержание этих категорий.