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Банк России заявил о возможной необходимости в более высокой траектории ставки
В документе подчеркивается, что для стабилизации инфляции может потребоваться более высокая траектория ставки из-за проинфляционных рисков. Несмотря на улучшение текущей инфляционной динамики, реализовавшиеся риски ограничили возможности для смягчения денежно-кредитной политики. Совет директоров Банка России продолжает регулярно проводить заседания для принятия решений по ключевой ставке, которая является основным инструментом денежно-кредитной политики. При определении уровня ставки регулятор учитывает текущую инфляцию, прогнозы изменения потребительских цен, состояние экономики и потенциальные финансовые риски.

Банк России допустил возможность повышения ключевой ставки в среднесрочной перспективе, что превышает ранее сделанные прогнозы в апреле. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на «Резюме обсуждения ключевой ставки».

В документе подчеркивается, что для стабилизации инфляции может потребоваться более высокая траектория ставки из-за проинфляционных рисков. Несмотря на улучшение текущей инфляционной динамики, реализовавшиеся риски ограничили возможности для смягчения денежно-кредитной политики.

Совет директоров Банка России продолжает регулярно проводить заседания для принятия решений по ключевой ставке, которая является основным инструментом денежно-кредитной политики. При определении уровня ставки регулятор учитывает текущую инфляцию, прогнозы изменения потребительских цен, состояние экономики и потенциальные финансовые риски.