2 июля Землю накроет сильная магнитная буря

По словам ученых, магнитная буря может достигнуть уровня G3 и стать самой мощной с марта. Расчеты показали, что фронт от вспышечного взрыва придет к Земле 2 июля в период с 21.00 до полуночи. Отмечается, что причина явления — вспышка высшего балла Х1.1, которая произошла на Солнце в ночь с 30 июня на 1 июля.

2 июля Землю накроет сильная магнитная буря. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, магнитная буря может достигнуть уровня G3 и стать самой мощной с марта. Расчеты показали, что фронт от вспышечного взрыва придет к Земле 2 июля в период с 21.00 до полуночи.

Отмечается, что причина явления — вспышка высшего балла Х1.1, которая произошла на Солнце в ночь с 30 июня на 1 июля.