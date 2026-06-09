Жителю Рязанской области назначили 100 часов обязательных работ за езду без прав

51-летнего жителя Сараев приговорили к 100 часам обязательных работ за управление автомобилем без прав. Об этом пишет ИД «Пресса». Судебное разбирательство по административному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 12.7 КоАП, состоялось 8 июня. Известно, что мужчину остановили сотрудники ГАИ 5 июня в 20:30 на улице Железнодорожной в окружном центре. При проверке документов полицейские обнаружили, что в 2025 году он был лишен водительских прав. В результате мировой судья признал сараевца виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.

51-летнего жителя Сараев приговорили к 100 часам обязательных работ за управление автомобилем без прав. Об этом пишет ИД «Пресса».

Судебное разбирательство по административному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 12.7 КоАП, состоялось 8 июня.

Известно, что мужчину остановили сотрудники ГАИ 5 июня в 20:30 на улице Железнодорожной в окружном центре. При проверке документов полицейские обнаружили, что в 2025 году он был лишен водительских прав.

В результате мировой судья признал сараевца виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.