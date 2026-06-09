Во Владивостоке сотрудники ДПС избили пассажира за грубость в их адрес

По данным СМИ, полицейские остановили Subaru без номеров. Водитель сбежал, в салоне остались трое человек. Один из них начал спорить с инспекторами, отказался показывать документы и начал ругаться матом. Полицейские уложили 35-летнего мужчину на землю и заковали в наручники. Во время задержания он кричал от боли. На него составили административный протокол, по поводу действий полицейских проводят служебную проверку.

Во Владивостоке сотрудники ДПС избили пассажира за грубость в их адрес. Об этом сообщается в соцсетях.

По данным СМИ, полицейские остановили Subaru без номеров. Водитель сбежал, в салоне остались трое человек. Один из них начал спорить с инспекторами, отказался показывать документы и начал ругаться матом.

Полицейские уложили 35-летнего мужчину на землю и заковали в наручники. Во время задержания он кричал от боли. На него составили административный протокол, по поводу действий полицейских проводят служебную проверку.