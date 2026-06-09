В Рязанской области выявили опасный ветпрепарат

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщило о необходимости изъятия из оборота ветеринарного препарата «Сыворотка против пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза, парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота». Речь идет о сериях № 1 и № 2 со сроком годности до января 2029 года, произведенных ФКП «Армавирская биофабрика». В ведомстве подчеркнули, что при обнаружении указанных серий необходимо немедленно изъять их из обращения и обеспечить отдельное хранение до получения подтверждения соответствия качества установленным требованиям.

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщило о необходимости изъятия из оборота ветеринарного препарата «Сыворотка против пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза, парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота».

Речь идет о сериях № 1 и № 2 со сроком годности до января 2029 года, произведенных ФКП «Армавирская биофабрика».

Препарат предназначен для формирования пассивного иммунитета у крупного рогатого скота против ряда инфекционных заболеваний, включая сальмонеллез, пастереллез, эшерихиоз, инфекционный ринотрахеит и парагрипп-3.

В ведомстве подчеркнули, что при обнаружении указанных серий необходимо немедленно изъять их из обращения и обеспечить отдельное хранение до получения подтверждения соответствия качества установленным требованиям.

Россельхознадзор предупредил, что использование недоброкачественных препаратов может привести к негативным последствиям для здоровья животных.