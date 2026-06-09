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В Рязанской области водителю «Нивы» вынесли приговор за смертельное ДТП
ДТП произошло на участке дороги между деревней Деулино и селом Ласково Рязанского округа. Установлено, что в сентябре 2025 года 67-летний осужденный, управляя автомобилем «Лада Нива», потерял контроль за движением транспортного средства и сместился на участок с деревьями и врезался в них. Пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности, получил телесные повреждения, от которых скончался. Рязанский райсуд вынес приговор по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчину лишили свободы на год.

В Рязанской области водителю «Нивы» вынесли приговор за смертельное ДТП. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

ДТП произошло на участке дороги между деревней Деулино и селом Ласково Рязанского округа.

Установлено, что в сентябре 2025 года 67-летний осужденный, управляя автомобилем «Лада Нива», потерял контроль за движением транспортного средства и сместился на участок с деревьями и врезался в них.

Пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности, получил телесные повреждения, от которых скончался.

Рязанский райсуд вынес приговор по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Мужчину лишили свободы на год. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, осужденного лишили на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.