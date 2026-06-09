В Рязанской области стартовали сразу два рейда ГАИ

9 июня сотрудники Госавтоинспекции проводят на территории Рязанской области профилактическое мероприятие «Пешеход», а также комплексные рейды, направленные на контроль пассажирских перевозок. Основная цель мероприятий — предупреждение ДТП с участием общественного транспорта и выявление нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров.

9 июня сотрудники Госавтоинспекции проводят на территории Рязанской области профилактическое мероприятие «Пешеход», а также комплексные рейды, направленные на контроль пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие «Пешеход» направлено на снижение аварийности с участием пеших участников дорожного движения.

Кроме того, в регионе проходят проверки автобусов и других транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. Основная цель мероприятий — предупреждение ДТП с участием общественного транспорта и выявление нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров.