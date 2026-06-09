В Рязанской области нашли нелегальную свалку площадью 5 485 м²

4 июня Россельхознадзор провел выездное обследование земельного участка вблизи села Погореловка Ухоловского района Рязанской области. Об этом сообщили на сайте ведомства. В ходе проверки на площади 5485 м² нашли захламление территории свалкой строительных, древесных и твердых бытовых отходов. Для проведения лабораторных исследований по химико-токсикологическим показателям с загрязненного участка отобрали пробы почвы и направлены на дальнейшее исследование.