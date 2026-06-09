В Рязани ворона помогла ежу перейти дорогу

Необычную сцену наблюдали на улице Свободы, 53А, рядом с Рязанским государственным университетом. По словам очевидцев, ворона заметила ежа, оказавшегося на проезжей части, разбудила его и фактически помогла ему выбраться в безопасное место. Видео появилось в соцсетях.

Необычную сцену наблюдали на улице Свободы, 53А, рядом с Рязанским государственным университетом.

По словам очевидцев, ворона заметила ежа, оказавшегося на проезжей части, разбудила его и фактически помогла ему выбраться в безопасное место. Видео появилось в соцсетях.

Судя по кадрам, птица вела себя достаточно активно, «направляя» колючего зверька подальше от машин.