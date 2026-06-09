В Рязани перед судом предстанет молодой иностранец за попытку продажи наркотиков

Установлено, что в январе 2025 года молодой человек из Средней Азии, учившийся в Москве, согласился стать курьером для наркоторговцев после получения предложения через мессенджер. Ему сказали, что эта работа поможет быстро заработать деньги. В феврале 2026 года он приехал в Рязанскую область по указанию анонимного куратора. В селе Секиотово он нашел тайник с метадоном и направился в Рязань. Однако на улице Великанова его задержали полицейские, которые обнаружили у него 15 свертков с наркотиками общей массой около 4 граммов. Во время следствия молодой человек полностью признал свою вину. На данный момент он находится под стражей, а уголовное дело будет рассмотрено судом. За это преступление ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.

В Рязани завершилось расследование уголовного дела против 20-летнего иностранца, который обвиняется в попытке продажи наркотиков. Следователи собрали все необходимые материалы и направили дело в суд, сообщили в пресс-службе УМВД.

Установлено, что в январе 2025 года молодой человек из Средней Азии, учившийся в Москве, согласился стать курьером для наркоторговцев после получения предложения через мессенджер. Ему сказали, что эта работа поможет быстро заработать деньги. В феврале 2026 года он приехал в Рязанскую область по указанию анонимного куратора.

В селе Секиотово он нашел тайник с метадоном и направился в Рязань. Однако на улице Великанова его задержали полицейские, которые обнаружили у него 15 свертков с наркотиками общей массой около 4 граммов. Во время следствия молодой человек полностью признал свою вину.

На данный момент он находится под стражей, а уголовное дело будет рассмотрено судом. За это преступление ему может грозить до 20 лет тюремного заключения.