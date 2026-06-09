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В Рязани на 11 улицах отключили холодную воду
Без ресурса до 17:00 остались адреса: Новоселов 5 корп.1, 7, 7 корп.1, 7 корп.2; Советской Армии 8а (МБДОУ Детский сад № 4), 10а (МБДОУ Детский сад № 112), 14/9; Тимуровцев 4 (МБОУ Школа № 50); ул. Новоселов 7а ЦТП 2Б; Касимовское шоссе 38, 38 корп.1, 42, 42 корп.1; Советской Армии 3 корп.1; Тимакова 12 корп.1; 2-я ул. Механизаторов 26, 28, 30, 32, 41, 43, 45; Загородная 4, 4а (котельная); Полиграфистов 7; Попова (п. Соколовка) 55.

В Рязани на 11 улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Без ресурса до 17:00 остались адреса:

  • Новоселов 5 корп.1, 7, 7 корп.1, 7 корп.2;
  • Советской Армии 8а (МБДОУ Детский сад № 4), 10а (МБДОУ Детский сад № 112), 14/9;
  • Тимуровцев 4 (МБОУ Школа № 50);
  • ул. Новоселов 7а ЦТП 2Б;
  • Касимовское шоссе 38, 38 корп.1, 42, 42 корп.1;
  • Советской Армии 3 корп.1;
  • Тимакова 12 корп.1;
  • 2-я ул. Механизаторов 26, 28, 30, 32, 41, 43, 45;
  • Загородная 4, 4а (котельная);
  • Полиграфистов 7;
  • Попова (п. Соколовка) 55.

Позже добавили еще две улицы:

  • Костычева 2 корп.1;
  • Новаторов 2 корп.1, 2 корп.2, 2 корп.3, 2 корп.52к7 ТЦ.

Напомним, 9 июня рязанцев ждет еще одно отключение в 22:00.