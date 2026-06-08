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Рязанцев оставят без воды в ночь с 9 на 10 июня
Холодной воды не будет c 22:00 9 июня до 6:00 10 июня по адресам: 3-й Мопровский переулок 2, 4, 4 корп.1, 8, 10, 12; Весенняя 1/28 по 11 (нечетная сторона) и со 2 по 12 (четная сторона); Высоковольтная 34/13,48,50а; Чкалова с 5 по 13, 19, 19 г, 27 (нечетная сторона) и с 20 по 62 (четная сторона); Весенняя 14 (МБОУ Школа № 24); Чкалова 9а (МБОУ Многопрофильная школа № 17); Высоковольтная 47 (ГБУ РО Рязанский дом ребенка); ЦТП — котельная Чкалова 58.

Рязанцев оставят без холодной воды в ночь с 9 на 10 июня. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Ресурса не будет c 22:00 9 июня до 6:00 10 июня по адресам:

  • 3-й Мопровский переулок 2, 4, 4 корп.1, 8, 10, 12;
  • Весенняя 1/28 по 11 (нечетная сторона) и со 2 по 12 (четная сторона);
  • Высоковольтная 34/13,48,50а;
  • Чкалова с 5 по 13, 19, 19 г, 27 (нечетная сторона) и с 20 по 62 (четная сторона);
  • Весенняя 14 (МБОУ Школа № 24);
  • Чкалова 9а (МБОУ Многопрофильная школа № 17);
  • Высоковольтная 47 (ГБУ РО Рязанский дом ребенка);
  • ЦТП — котельная Чкалова 58.