В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 9 июня

За сутки российские войска нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ. Средства ПВО РФ за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда HIMARS и 551 беспилотник ВСУ самолетного типа. ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тыс. военных на всех участках СВО.

В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За сутки российские войска нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ.

Средства ПВО РФ за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда HIMARS и 551 беспилотник ВСУ самолетного типа.

ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тыс. военных на всех участках СВО.