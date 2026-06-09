В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 9 июня
За сутки российские войска нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ. Средства ПВО РФ за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда HIMARS и 551 беспилотник ВСУ самолетного типа. ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тыс. военных на всех участках СВО.
В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За сутки российские войска нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ.
Средства ПВО РФ за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда HIMARS и 551 беспилотник ВСУ самолетного типа.
ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тыс. военных на всех участках СВО.