В Госдуму внесли законопроект о неснижении порога НДС для малого бизнеса

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает неснижение порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. Законопроект разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Макаров отметил, что мониторинг проблем бизнеса будет продолжен. «Уверен, сегодняшний законопроект поддержат все, потому, что он действительно работает на интересы страны, он важен для всех граждан», — добавил он.

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает неснижение порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.

Законопроект разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Макаров отметил, что мониторинг проблем бизнеса будет продолжен.

«Уверен, сегодняшний законопроект поддержат все, потому, что он действительно работает на интересы страны, он важен для всех граждан», — добавил он.