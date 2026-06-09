УК в Рязани обязали выплатить более 260 тысяч рублей за повреждение помещения

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ООО УК «Единство Сервис» на решение Московского районного суда Рязани по делу о возмещении ущерба, причиненного залитием нежилого помещения. Собственница помещения на первом этаже одного из многоквартирных домов обратилась в суд с требованием о взыскании ущерба, возникшего после затопления в январе 2024 года. В результате происшествия на стенах появились отслоения штукатурки. Суд первой инстанции взыскал с УК сумму ущерба, судебные расходы, оплату экспертизы и услуги представителя — всего более 260 тысяч рублей.

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ООО УК «Единство Сервис» на решение Московского районного суда Рязани по делу о возмещении ущерба, причиненного залитием нежилого помещения.

Собственница помещения на первом этаже одного из многоквартирных домов обратилась в суд с требованием о взыскании ущерба, возникшего после затопления в январе 2024 года. В результате происшествия на стенах появились отслоения штукатурки.

Согласно акту осмотра и заключению экспертизы, причиной залития стала некачественная гидроизоляция стыков фундаментных блоков. Стоимость восстановительного ремонта была оценена в 193 273 рубля.

Московский районный суд установил, что на момент инцидента управление домом осуществляла УК «Единство Сервис». Суд признал, что поврежденные конструкции относятся к общему имуществу, за содержание которого отвечает управляющая компания, а ненадлежащее состояние гидроизоляции находится в прямой причинно-следственной связи с ущербом.

Суд первой инстанции взыскал с УК сумму ущерба, судебные расходы, оплату экспертизы и услуги представителя — всего более 260 тысяч рублей.

Апелляционная инстанция оставила решение без изменения, а жалобу управляющей компании — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.