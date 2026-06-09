Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
26°
Срд, 10
27°
Чтв, 11
28°
ЦБ USD 71.73 -1.53 10/06
ЦБ EUR 82.78 -2.5 10/06
Нал. USD 73.61 / 74.50 09/06 18:15
Нал. EUR 88.50 / 89.50 09/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
1 122
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
10 759
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 185
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
3 003
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
УК в Рязани обязали выплатить более 260 тысяч рублей за повреждение помещения
Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ООО УК «Единство Сервис» на решение Московского районного суда Рязани по делу о возмещении ущерба, причиненного залитием нежилого помещения. Собственница помещения на первом этаже одного из многоквартирных домов обратилась в суд с требованием о взыскании ущерба, возникшего после затопления в январе 2024 года. В результате происшествия на стенах появились отслоения штукатурки. Суд первой инстанции взыскал с УК сумму ущерба, судебные расходы, оплату экспертизы и услуги представителя — всего более 260 тысяч рублей.

Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ООО УК «Единство Сервис» на решение Московского районного суда Рязани по делу о возмещении ущерба, причиненного залитием нежилого помещения.

Собственница помещения на первом этаже одного из многоквартирных домов обратилась в суд с требованием о взыскании ущерба, возникшего после затопления в январе 2024 года. В результате происшествия на стенах появились отслоения штукатурки.

Согласно акту осмотра и заключению экспертизы, причиной залития стала некачественная гидроизоляция стыков фундаментных блоков. Стоимость восстановительного ремонта была оценена в 193 273 рубля.

Московский районный суд установил, что на момент инцидента управление домом осуществляла УК «Единство Сервис». Суд признал, что поврежденные конструкции относятся к общему имуществу, за содержание которого отвечает управляющая компания, а ненадлежащее состояние гидроизоляции находится в прямой причинно-следственной связи с ущербом.

Суд первой инстанции взыскал с УК сумму ущерба, судебные расходы, оплату экспертизы и услуги представителя — всего более 260 тысяч рублей.

Апелляционная инстанция оставила решение без изменения, а жалобу управляющей компании — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.