Суд приговорил рязанца к пяти годам колонии за хранение наркотиков

Рязанский райсуд приговорил 30-летнего местного жителя к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение наркотиков и психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта. Об этом сообщили на сайте прокуратуры региона. Установлено, что в конце декабря 2025 года — начале января 2026 года мужчина приобрел для личного употребления более 37 граммов марихуаны и более 25 граммов амфетамина. Запрещенные вещества он хранил по месту своего жительства. Правоохранители пресекли его деятельность, изъяв наркотики из незаконного оборота. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Рязанский райсуд приговорил 30-летнего местного жителя к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение наркотиков и психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта. Об этом сообщили на сайте прокуратуры региона.

Установлено, что в конце декабря 2025 года — начале января 2026 года мужчина приобрел для личного употребления более 37 граммов марихуаны и более 25 граммов амфетамина. Запрещенные вещества он хранил по месту своего жительства.

Правоохранители пресекли его деятельность, изъяв наркотики из незаконного оборота. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.